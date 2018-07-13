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13 Temmuz 2018 10:50

ADH ‘Tatlı Çarşamba’ etkinliklerine devam ediyor

Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları her hafta düzenlenen ‘Tatlı Çarşamba’ etkinliğini bu hafta Dalama Bakım Merkezi sakinleriyle birlikte gerçekleştirdi.

ADH ‘Tatlı Çarşamba’ etkinliklerine devam ediyor

13 Temmuz 2018 10:50



Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne (TRSM)kayıtlı hastaların tedavi süreçleri içerisinde rehabilitasyonlarını ve sosyalleşmelerini desteklemek amaçlı çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları ile Bakım Merkezi sakinleri bir araya geldi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları Tatlı Çarşamba etkinliği kapsamında merkezde hazırladıkları ikramları Dalama Bakım Merkezi sakinleri ile paylaştı. Danışanlar ve bakım merkezi sakinleri Müzik ve folklorla gönüllerince eğlenerek keyifli bir gün geçirdi.



Toplum Ruh Sağlığı Merkez Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Rabia Çetin Güçlüer, amaçlarının danışanların moral ve motivasyonlarını en iyi seviyede tutmak, sosyal çevre ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve özgüvenlerini geliştirerek hayata katılmasını sağlamak olduğunu belirtti.




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