ADH'de düzenlenen eğitim sona erdi

Atatürk Devlet Hastanesi ‘Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitimi' düzenlenen törenle sona erdi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde 01-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının üçüncüsü düzenlendi. Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan hastanelerde görev yapan 11 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifika Programı'nın belgeleri Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle verildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda yapılan törene Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selma Özcan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bayram Çelebi Karataş, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan ve Başhekim Yardımcısı Hakan Bulut, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkan ve hastane personeli katıldı.