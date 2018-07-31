ADH’de Jandarma dönemi

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde ülke genelinde hayata geçirilen uygulama kapsamında Aydın’ın Efeler ilçesindeki Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde de hastane polisi ile birlikte jandarma ekipleri de görev yapmaya başladı.

Hastanede polislerin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er rütbesindeki askerin görev yapacağını belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Türkiye genelinde seçilen 200 hastanede pilot uygulamaya başlandı. Aydın Devlet Hastanesi’de bu pilot hastaneler arasında. Jandarma ekiplerimiz, herhangi bir şiddet olayında hastane polisiyle birlikte hareket ederek duruma müdahale edecek” dedi.

Pilot bölge olarak seçilen hastanelerdeki Jandarma uygulamasından verim alınması halinde, diğer hastanelerde de yaygınlaştırılacağı öğrenildi.