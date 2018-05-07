ADH’de kalp kapama işlemi başarıyla gerçekleşti

Aydın Devlet Hastanesinde Kardiyoloji Kliniği tarafından ameliyatsız olarak yapılan ASD (Atrial Septal Defekt) kapama işlemi başarı ile sonuçlandı. Güney Ege’de kardiyovasküler hastalara yönelik sağlık hizmeti sunan Aydın Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniğinde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kurşun tarafından kalbi delik olan hastaya ASD (Atrial Septal Defekt) kapama işlemi gerçekleştirildi.

Genel anestezi uygulanmadan ve ameliyatsız olarak yapılan işlem sonunda bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kurşun, “Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği en zor ve komplike vakaları yapmaya devam etmektedir. Kalp içerisinde 3,6 cm’lik kalp deliği bulunan hastanın kalp deliği yarım saat gibi bir sürede kapatılmıştır. İşlem genel anestezi uygulanmadan ve işlemden 1 gün sonra hasta hastaneden taburcu olacak şekilde yapılmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet veriyor.

Klinikte kalp deliği kapatma işleminin (ASD) yanı sıra, kalıcı kalp pili, şoklama cihazı, böbrek damarını stentleme) gibi işlemler de yapılıyor.

Tüm bu işlemler için nöbetçi uzman ekibin 24 saat hazır olarak bekletildiği öğrenildi.