ADH’den mobil hastane uygulaması

Hasta ve hasta yakınlarının en iyi ve en hızlı hizmeti alması adına teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Refik Kunt, “İlimizin en büyük ve en kapsamlı hastanelerinden olan sadece Aydın’a değil çevre illere de hizmet sunan hastanemizde, vatandaşların yararına olan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Aydın Devlet Hastanesinin başlattığı mobil hastane uygulaması ile hasta ve hasta yakınları bir tıkla hastane işlemlerini gerçekleştirebilecek. Akıllı telefonlarına hastanenin mobil uygulamasını indiren vatandaşlar hastaneye gitmeden pek çok hizmetten faydalanabilecek.

Mobil hastane uygulaması ile vatandaşların hızlı randevu alma, hastane başvurularını görüntüleme, laboratuvar ve patoloji sonuçları görüntüleme, E - Reçete ve ilaçları görüntüleme, 112 Acil aramaları, tüm hastane ve doktorları inceleyebilme, yol tarifi, geçmiş olsun dileklerini iletme gibi işlemleri rahatlıkla yapabilecekleri öğrenildi.