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24 Aralık 2016 16:18

Adnan Menderes Stadının zemini sezon sonunda yeniliyor

Adnan Menderes Stadının zemini sezon sonunda yeniliyor

24 Aralık 2016 16:18

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden Adnan Menderes Stadının zemini sezon sonunda yenileceğini açıkladı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada," 2015-2016 sezonunda Spor Genel Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, mühendisler tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 2015 Ağustos ayı içerisinde Adnan Menderes Stadyumumuzda saha zemini ile ilgili olarak vertikut verti drain, yabancı ot ile mücadele için kimyasal ilaçlama, kumlama ve yaklaşık olarak 450 kiloluk ara ekim çalışmaları ile belirtilen tarihlerdeki gübreleme programları gerçekleştirilmiştir. 2016-2017 sezonunda ise yaklaşık bir buçuk ay önce Türkiye Futbol Federasyonundan gelen uzman ekip tarafından saha drenajlarının geçirgenlik işlevi, toprağın nem oranı, toprak analizi ve çimin kalitesi test edilmiştir. Yapılan testler sonucunda İl Müdürlüğümüze Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılması gereken işlerle ilgili rapor gönderilmiştir. Bu rapor doğrultusunda uzman ekip tarafından önerilen çim kök havalandırma, kumlama ve 300 kiloluk ara ekim çalışmaları yaklaşık bir ay önce titizlikle gerçekleştirilmiş olup yapılan çalışmalar basın kanalıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır” denildi.

“Adnan Menderes Stadının çim saha zemini tamamıyla yenilenecektir”
Adnan Menderes Stadının çim saha zemini tamamıyla yenileneceği belirtilen açıklamada,”Akabinde yine uzman ekip tarafından önerilen gübreleme programı belirtilen tarihlerde eksiksiz olarak yapılmıştır. Ancak bu süre zarfında yapılan işlemin verimli olması için gerekli olan zaman beklenmemiş olup, Aydınspor 1923 futbol kulübümüzün mağdur olmaması için Adnan Menderes Stadında 2 lig maçı ve 2 kupa maçı oynanmıştır. Söz konusu çalışmalardan sonra çimin filizlenip gelişmesi için gerekli olan dinlenme süresi müsabakalar dolayısıyla tam manasıyla yerine getirilememiştir. Saha zeminin yapılış tarihinin yaklaşık 10 yılı aşmış olması, zeminde kullanılan toprağın zamanla kalitesini yitirmesi ve yoğun maç programı dolayısıyla zeminin genel yapısında bozukluk meydana gelmiştir. Bu nedenle Aydınspor 1923 kulübümüzün mağdur edilmeyerek resmi maçlarını stadımızda tamamlamasının ardından sezon sonunda Adnan Menderes Stadının çim saha zemini tamamıyla yenilenecektir” ifadelerine yer verildi.



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