Adnan Menderes Üniversitesinin tanıtımında rekor kırıldı

Adnan Menderes Üniversitesi tanıtım etkinlikleri kapsamında 2013-2014 yılında 6, 2014-2015 yılında 7, 2015-2016 yılında 15 fuara katılırken; 2016-2017 yılında katıldığı 34 fuarda yaklaşık 600 bin öğrenciye ulaştı.

Üniversiteyi ziyaret ederek, öğrencilerine Adnan Menderes Üniversitesini tanıtmak isteyen okulları da kabul eden ADÜ, yurdun dört bir yanından gelen 43 liseyi de kampüste ağırlayarak, kampüste yaşam, öğrencilere sağlanan imkanlar, sosyal faaliyetler ile fakülte ve meslek yüksekokulların sahip olduğu fiziki ve sosyal imkanları da yerinde tanıttı.

2016-2017 yılı tanıtımda ‘Altın Yıl’

Samsun, Manisa, Isparta, Konya, Denizli, Balıkesir, Afyon, İstanbul, Zonguldak, Kocaeli, İzmir, Edirne, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Adana, Bolu, Burdur, Sakarya gibi illerde farklı fuar gruplarının gerçekleştirdiği toplam 34 fuara katılım sağlanılan 2016-2017 yılı, ADÜ’nün tanıtım çalışmalarında zirve olurken, 1 ila 3 gün süren periyodlar halinde gerçekleşen fuarlarda, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 600 bin öğrenciye ulaşıldı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu Mertcan Çelik, koordinatörlüğünde gerçekleşen fuarlarda 10 personel ile Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın’ı tanıtırken; kampüste yaşam ile ilgili merak edilenler öğrencilere anlatıldı.

Tanıtım faaliyetlerine, Türkiye’nin en büyük eğitim fuarcısı Boyut Grup bünyesinde hizmet veren “EDUCATURK Aydın Yükseköğretim Fuarı”na ev sahipliği yaparak hız kazandıran ADÜ, bu yıl ilk defa Türkiye’nin en önemli 20 üniversitesini ağırlayarak, Aydınlı öğrencilerle buluşturdu. Yaklaşık 15 bin öğrencinin gezdiği EDUCATURK Aydın Yükseköğretim Tanıtım Fuarında ADÜ ve Boyut Grup, Aydınlı öğrencilere LYS öncesinde önemli bir hizmet sunmuş oldu.

Aynı zamanda birçok online fuara da katılan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, öğrencilerin ADÜ ve bölümleri hakkındaki sorularını online olarak anında cevaplayarak öğrencilerin doğru tercih yapmasına olanak sağlıyor. 2017 Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek olan tercih fuarlarına da katılacak olan ADÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da öğrencilerin doğru tercih yapması konusunda yardımcı olacak.