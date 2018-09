Adnan Menderes'in heykeli duygusal anlar yaşattı

Açılış sonrası rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in heykelini gören vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes'in silikondan yapılan ve birebir kopyası şeklindeki heykel, Aydın'ın Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi'ndeki Muhtarlık binası içinde oluşturulan müzede açıldı. Dua sonrası heykelin üzerindeki örtü kaldırıldığında törene katılan protokol ve Çakırbeyli Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar karşılarında merhum Başbakan Menderes'i görünce duygusal anlar yaşadılar. Vatandaşlar cep telefonları ile Menderes heykelinin bol bol fotoğrafını çekti.

Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir törende yaptığı konuşmada, “Bizler her zaman Adnan Menderes'in köylüsü olmaktan her zaman onur duyduk. Bugün 17 Eylül 1961'de Menderes aramızdan ayrıldı. Bizler onun acısını her zaman içimizde yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Menderes'i ölüm yıl dönümünde anan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu topraklarda doğmuş, yetişerek milletine hizmet etmiş merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i 57.yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugün burada hemşeri olmaktan büyük gurur duyduğumuz Adnan Menderes'in heykelinin açılışı için çok değerli ailesine bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Adnan Menderes'in anısını yaşatmaya devam edeceğiz ” dedi.

Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in Başbakanlığı döneminde Çakırbeyli Çiftliği'nde ailesi ile birlikte kaldığını belirten 86 yaşındaki Münevver Çıkrık ise heykelin Adnan Menderes'e çok benzediğini ve görünce çok duygulandığını ifade ederek, “Adnan Menderes çiftliğe geldiğinde bizimle konuşur, halimizi hatrımızı sorardı, onu çok özlüyoruz” dedi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in aynı ismi taşıyan torunu Prof. Dr. Adnan Menderes ise, “Çok önemli tarihi günde dedemin kendi köyünde çok güzel bir merkezin açılışında yer almaktan mutluyuz” dedi.

Konuşmaların ardından Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in heykeli dualar okunarak açıldı.