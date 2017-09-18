ADÜ, Adnan Menderes’i unutmadı

yılında unutmadı.

Adnan Menderes’in 5’ıncı ölü yıl dönümü nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi’nde lokma hayrı yapıldı. ADÜ Merkez kampüste Adnan Menderes adına yapılan lokma hayrına üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ve personel yoğun ilgi gösterdi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in adına okunan duaların ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, akademik personele ve öğrenciler lokma dağıttı. Merhum Başbakan Adnan Menderes’in hunharca asılmasının 56. Yıl dönümünde minnetle andıklarını ifade eden Rektör Bircan, “Adnan Menderes’in ismini taşımaktan onur duyduğumuz bir üniversitede kendisini anmaktan dolayı çok mutluyuz. Merhum Başbakanımızı tekrar tekrar hatırlamak zorundayız. Üniversitenin gelişimi için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Onun isminin temsil ettiği şey bu millete hizmettir. Bu millet için çalışmaktır. Bu millet için çalışan herkesin önüne bir takım güçler tarafından her türlü engelleri çıkarılıyor. Biz Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in ismini taşıyan bu üniversiteyi en iyi yere getirmek için elimizden gelen bütün çalışmayı yapacağız” dedi.