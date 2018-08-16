ADÜ ailesi bayramı erken kutladı

Bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan’ın yanı sıra akademik ve idari birim yöneticileri ile personeller katıldı.

Yoğun ve samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma töreninde, çocukları da sevindirmeyi ihmal etmeyen Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan; Kurban Bayramı’nın ADÜ ailesine, huzur, mutluluk ve başarılar getirmesini diledi. Geleneksel bayramlaşma töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.