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16 Ağustos 2018 08:07

ADÜ ailesi bayramı erken kutladı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni, rektörlük binası protokol girişinde gerçekleşti.

ADÜ ailesi bayramı erken kutladı

16 Ağustos 2018 08:07


Bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan’ın yanı sıra akademik ve idari birim yöneticileri ile personeller katıldı.


Yoğun ve samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma töreninde, çocukları da sevindirmeyi ihmal etmeyen Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan; Kurban Bayramı’nın ADÜ ailesine, huzur, mutluluk ve başarılar getirmesini diledi. Geleneksel bayramlaşma töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.




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