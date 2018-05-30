Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 09:05

ADÜ ailesi iftar yemeğinde buluştu

Adnan Menderes Üniversitesi’nce (ADÜ) düzenlenen iftar yemeğinde, Rektör Prof.

ADÜ ailesi iftar yemeğinde buluştu

30 Mayıs 2018 09:05

Dr. Cavit Bircan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesiyle bir araya geldi.


ADÜ Tralleis Meydanı’nda gerçekleşen iftar programı bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. ADÜ’de düzenlenen Uluslararası Darbe Sempozyumunun ardından gerçekleşen iftar programına Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Sempozyum için gelen davetliler, dekanlar, yüksekokul müdürleri, daire başkanları akademik ve idari personel ile aileleri katılırken; Aydın’ın geleneksel lezzeti ‘Keşkek’ iftara renk kattı.



Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, konuşmasında Ramazan ayının Müslümanlar için önemini vurgulayarak; “Ramazan Ayı rahmet, bereket, mağfiret ve paylaşım ayı. Biz elimizde olanları paylaşmak istedik. Paylaşmak ibadettir. Ramazan Ayı Müslümanın en uzun bayramıdır. Üniversitemizin bu güzel etkinliğinde sizleri ağırlamak bizleri son derece mutlu etti. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun inşallah” dedi.



Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ ailesini bir araya getiren iftar programlarını geleneksel hale getireceklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç