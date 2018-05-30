ADÜ ailesi iftar yemeğinde buluştu

Dr. Cavit Bircan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesiyle bir araya geldi.

ADÜ Tralleis Meydanı’nda gerçekleşen iftar programı bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. ADÜ’de düzenlenen Uluslararası Darbe Sempozyumunun ardından gerçekleşen iftar programına Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Sempozyum için gelen davetliler, dekanlar, yüksekokul müdürleri, daire başkanları akademik ve idari personel ile aileleri katılırken; Aydın’ın geleneksel lezzeti ‘Keşkek’ iftara renk kattı.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, konuşmasında Ramazan ayının Müslümanlar için önemini vurgulayarak; “Ramazan Ayı rahmet, bereket, mağfiret ve paylaşım ayı. Biz elimizde olanları paylaşmak istedik. Paylaşmak ibadettir. Ramazan Ayı Müslümanın en uzun bayramıdır. Üniversitemizin bu güzel etkinliğinde sizleri ağırlamak bizleri son derece mutlu etti. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun inşallah” dedi.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ ailesini bir araya getiren iftar programlarını geleneksel hale getireceklerini söyledi.