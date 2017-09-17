ADÜ, Anadolu Selçuklu’nun izlerini Orta Karadeniz’de aradı

Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinin izini Orta Karadeniz bölümünde aradı.

ADÜ Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca’nın destekleriyle Anadolu Selçuklu dönemine ait yapıların araştırılması çalışmalarına Ağustos 2017’de Çorum’dan başlandı.

Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında Adnan Menderes Üniversitesinden mezun olarak meslek hayatına başlayan Sanat Tarihçisi Yusuf Bakıcı ve Arkeolog Hüseyin Özkan, Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Bafra Müzesinden Sanat Tarihçisi Rafet Karaçal’dan oluşan ekip bölgede bulunan önemli Selçuklu eserlerinin tespit ve belgelendirmesini yaptı. Çorum’un güney ilçelerinden Alaca’da yapılan incelemelere Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez de katılarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapılan çalışmalarla bölgenin kültürel ve turizm yönüyle gelişimine vurgu yaptı. Ülkemizin kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarda Adnan Menderes Üniversitesinin öncü bir rol üstlenmiş durumda olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Şahin, 10 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Türkiye’de aklanında öncü kuruluşlardan biri olduğuna işaret etti. Şahin, bu merkezle birlikte ADÜ öğrencilerinin Anadolu’daki Selçuklu eserlerinin yüzde 80’ini yerinde görerek öğrendiğini sözlerine ekledi.