ADÜ Arkeoloji Bölümünden 25. yıl konferansları

kuruluş yıldönümünde düzenlediği konferanslarla çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen 25. Kuruluş Yıldönümü Konferansları büyük ilgi gördü. Atatürk Kongre Merkezinde 3 ayrı oturum halinde gerçekleştirilen konferanslarda ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz “Thyateria ve Hastane Höyüğü Kazıları”, Dr. Öğr. Üyesi Rafet Dinç “Kulaksızlar İdol Atölyesi”, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Erön “Karahöyük Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları”, Doç. Dr. Murat Çekilmez “Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (Mygar)”, Dr. Öğr. Üyesi Murat Aydaş “Tralleis, Konumlar ve Mekanlar”, Doç. Dr. Aynur Civelek “Phokaia Sigillataları ve Son Yıllardaki Çalışmalar”, Doç. Dr. Özlem Tütüncüler Bircan “Anadolu’nun İlk Devletlerinde Zeytindalı Seferleri ve Politikaları”, dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan “Antikçağda Sünger ve Süngercilik”, Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu “Aydın’ın Arkeolojik Zenginlikleri”, Doç. Dr. Suat Ateşlier “Arapapıştı Anıt Mezarı” ve Dr. Öğr. Üyesi Sedat Akkurnaz “Sikkeler Üzerindeki Mimari Tasvirler” konularındaki sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

25. Yıl Konferanslarının değerlendirmesini yapan Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz, “Bölümümüzün 25. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, bölüm öğretim üyelerimizin yaptıkları kazı çalışmaları ile yüzey araştırmaları ya da bilimsel çalışmalarını konu alan üç ayrı oturum şeklinde konferans gerçekleştirdik. Toplam 11 tane bildiri sunuldu. Bu bildiri kapsamında Anadolu’nun farklı bölgelerinin arkeolojik potansiyeli hakkında öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilere, davetlilere ve Aydın halkına bilgiler verildi. İlgi gören bu etkinliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Her sene Mayıs ayında benzer etkinlikleri gerçekleştirerek Anadolu’nun kültür varlıklarını halkımıza tanıtmayı amaçlıyoruz. Aydın çok önemli bir arazi, özellikle arkeolojik potansiyeli çok yüksek. Biz Arkeoloji Bölümü olarak, Anadolu’nun bütün kültürel birikimini araştırıp hem yöre halkına hem de ülkemiz insanlarının beğenisine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Latmos’taki kaya resimleri kitaplaştırılıyor”

ADÜ Arkeoloji Bölümü olarak 25 yıldır sahada Aydınlılara hizmet etmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Sedat Akkurnaz ise, “Aydın kent merkezinin dışındaki ören yerlerinde bulunan antik kalıntıları bilim dünyasıyla paylaşıyoruz. ADÜ Arkeoloji Bölümü olarak düzenlediğimiz 25. yıl etkinlikleri kapsamında Aydın’ın en değerli değerlerinden birisi olarak Dünya Kültür Mirası adayı Latmos (Beşparmak Dağı) ve Hereklia Antik Kenti’nde bulunan kaya resimleriyle ilgili olarak bölüm öğretim üyeleri olarak Aydın Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bir kitap çıkarmayı planlıyoruz. 1 – 2 ay içerisinde çıkacak olan bu kitapla Aydın’a önemli bir hizmeti daha kazandırmış olmayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.