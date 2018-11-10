ADÜ, Ata'yı sevdiği şarkılarla andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı münasebetiyle ADÜ Fasıl Topluluğunca düzenlenen “Ata'mız ve Fasıl” konseri Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda sanatsever yoğun ilgi gösterdi. Atatürk'ün en sevdiği Türk Müziği eserlerinin fasıl formatında seslendirildiği konser büyük ilgi gördü. Fasıl Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Olcay Yılmaz yönetiminde 9 kişiden oluşan koro, 2 perdede toplam 18 seçkin eseri, dinleyicilerin beğenisine sundu.