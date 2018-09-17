ADÜ, Bakan Pakdemirli'yi ağırladı

Bekir Pakdemirli'yi makamında ağırlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, üniversitedeki gelişmeler ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler hakkında bilgiler verdi.

Adnan Menderes Üniversitesi şeref defteriniimzalayan Dr. Pakdemirli'ye, Rektör Bircan tarafından Uluslararası Darbe Sempozyumu kitaplarını hediyelerini takdim etti.

Ziraat mühendisliğini tercih edenlere burs

Bakan Pakdemirli, çiftçilerde ortalama yaşın 55 olduğunu, gençlerin artık güvenlik görevlisi olmayı çiftçiliğe tercih eder duruma geldiğini belirterek, yeni neslin tarıma angaje edilmesinin yolunun aranması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla Üniversiteye Giriş Sınavında ilk 10 bin arasına giren ve ziraat mühendisliğini tercih eden öğrencilere burs vermeyi düşündüklerini anlatan Pakdemirli, çocukların erken yaşlarda toprakla uğraşmasını önemsediklerini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Bakan Pakdemirli ve protokol üyeleriyle ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Diyabetik Ayak Ünitesi'nde yatan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaları ziyaret etti. Bekir Pakdemirli, protokol üyeleriyle birlikte gerçekleşen ağaç dikiminin ardından ADÜ'nün ayrıldı.