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28 Aralık 2016 10:12

ADÜ birimlerinde bilişim alt yapısı geliştiriliyor

ADÜ birimlerinde bilişim alt yapısı geliştiriliyor

28 Aralık 2016 10:12

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) verilen hizmetlerin daha kaliteli, hızlı ve yüksek performanslı hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen bilişim alt yapısı çalışmaları geliştirilmeye devam ediyor.

2015 yılında 12 bölümün teknik altyapı donanımlarını tamamlayan Adnan Menderes Üniversitesi, 2016 yılında 6 bölümde daha teknik altyapı donanımlarını geliştirerek iki yılda toplam 18 bölümde 728 bilgisayar, 18 sunucu, 25 switchten oluşan komple merkezi yönetilebilen sistemler kurdu. Üniversitenin bütçesinden önemli bir pay ayrılan bu altyapı çalışmalarıyla ADÜ’nün bilişim altyapısı daha kaliteli hizmetler verir hale geldi.

Ayrıca geçtiğimiz yıldan bu yana ADÜ Merkez Kampüste 132, ilçelerdeki bölümlerde ise 158 Wireless erişim cihazı ile Eduroam hizmeti verilerek kablosuz ağlarla Aydın’ın her yerinden internet erişimi sağlandı.



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