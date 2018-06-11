ADÜ Çocuk Üniversitesi 2018 programı başlıyor

ADÜ’de ilk olarak 2016 yılında faaliyete geçen ve 2017 yılında yoğun bir taleple çocukları akademiyle buluşturan Çocuk Üniversitesi, çocukların eğlenerek öğrendikleri, akademik bilgiyi erken yaşta tecrübe etmenin ve gelecekteki meslek seçimleri açısından ön fikir edindikleri programlar birçok aktiviteyle destekleniyor.

2018 yılı Çocuk Üniversitesi çok renkli olacak.

Yaz boyunca hizmet verecek Çocuk Üniversitesi, 4 temel programda miniklere mesleklerle ilgili önemli bilgiler verecek. Tıp Fakültesi ‘Genç Doktorlar’ programıyla, Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ‘Mühendisler Uzayda’ programıyla, Fen Edebiyat Fakültesi ‘Genç Arkeologlar’ programıyla, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi ise ‘Doğa ve Hayvan Dostu Gençler’ programıyla yaz boyunca çocuklarla birlikte olacak.

18 Haziran 2018 tarihinde başlayacak olan ADÜ Çocuk Üniversitesi, 18 Haziran-29 Haziran, 02 Temmuz-13 Temmuz, 16 Temmuz-27 Temmuz ve ve 30 Temmuz-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında 4 dönem olarak gerçekleşecek.

Haydi Çocuklar Üniversiteye

İlk olarak 1993 yılında İngiltere’de kurulan Çocuk Üniversitesi, çocukların erken yaşlarda bilgi ve deneyimler ile donatılabilmesini amaçlıyor. Günümüzde Çocuk Üniversitelerinin önemi giderek artıyor. ‘Haydi Çocuklar Üniversiteye’ sloganı ile yola çıkan ADÜ Çocuk Üniversitesi, çocuklar için hem iyi bir gelecek hazırlamayı hem de keyifli bir yaz vaat ediyor.

Çocuk Üniversitesi miniklere ne sağlar?

ADÜ Rektörlüğünden Çocuk Üniversitesi’nin amacıyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Bilim ve sanatla erken yaşta tanışmanın, çocuklarımız açısından önemi oldukça büyüktür. Çocukluk dönemlerinde belli konular hakkında bilgi ve deneyim sahibi olan çocuklarımız, geleceğin toplumunun bireyleri olarak önemli roller üstlenecektir.

Çocuk Üniversitesinde 4 temel program bulunmaktadır. Bu programlar ‘Genç Doktorlar, Genç Arkeologlar, Mühendisler Uzayda ve Doğa ve Hayvan Dostu Gençler’ başlıklı programlardır. Öğrencilere yönelik temel mesleki konsantrasyonu olan programların yanı sıra sanat, müzik ve spor alanlarında da içerik ve aktiviteler ile günlük rutinler desteklenmektedir. Okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, öğrencilerin akademik ortam deneyiminin kazandırılması, kültür-sanat ve spor dallarında da yetkinlik kazanabilecekleri aktivitelere katılmaları sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin hem akademik ortamı tanımaları, gelecekteki meslek seçimlerine dair kafalarında bir ön bilgi oluşması hem de gerçekleştirecekleri diğer aktiviteler ile özgüven duygularını güçlendirmek temel hedef olarak belirmektedir” denildi.