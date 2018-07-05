ADÜ Çocuk Üniversitesi 2018 yılı ilk mezunlarını verdi

Törene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Genel Sekreteri ve aynı zamanda Çocuk Ünivetsitesi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, programda görevli öğretim üyeleri, program sorumluları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Dört program kapsamında gerçekleştirilen ADÜ Çocuk Üniversitesinin eğitim süresince çekilen fotoğraflarının slayt gösterimiyle başlayan törende konuşan Rektör Cavit Bircan, çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyerek; “Yeni nesil çocukların anlama ve kavrama kapasiteleri çok yüksek. Akademik bilgiyi erken yaşta tecrübe ederek, gelecekteki meslek seçimleri açısından ön fikir edinmelerine yardımcı olması açısından bu programları önemsiyoruz. ADÜ Çocuk Üniversitesi eğlenerek öğretmeyi, genç beyinlerin hayal güçlerini genişletmeyi, bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyen çok amaçlı bir eğitim” dedi.

Renkli anların yaşandığı mezuniyet töreninde söz alan aileler; ADÜ Çocuk Üniversitesinin mesleki rehberlik ve özgüven duygusunun pekiştirilmesi açısından çok faydalı olduğunu, eğitimin uzun vadede devam etmesini ve programlardan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Çocuklar Genç Doktorlar Programı ile mikroskop altındaki yaşamı, acil durumlarda ilk yardım desteğini ve görünmeyen dünya, mikroorganizmaları keşfettiler. Minik Arkeologlar; tarihi kazıları, antik çağın kilden heykellerini ve medeniyetlerin nasıl geliştiğini kalıntılarla gözlemledi. Mühendisler Uzayda Programı; çocuklara kendi tasarımlarını 3D yazıcı ile hazırlama fırsatını sundu. Genç Mühendisler Arduino kodlama ile elektronik dünyasına adım atıp LED’li devre yaptı. Doğa ve Hayvan Dostu Programı ile doğanın olağanüstü döngüsünü öğrenen öğrenciler, tohum çeşitlerini tanıdı, arıların gizemli dünyasına yolculuk etti. Programlar eğlenceli aktivitelerle desteklendi. Eğitim boyunca çocukların keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın mezun olan öğrencilere diplomalarını vermesinin ardından mezuniyet pastası kesildi. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.