ADÜ Didim MYO’da mezuniyet sevinci

Okul birincisi Seren Öcek belgesini ve ödülünü ADÜ Kuşadası Turizm fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrıseven’in elinden aldı.

ADÜ Didim MYO’nun 11. dönem mezunları için Okul bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ve eşi, ADÜ Kuşadası Turizm fakültesi dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrıseven, ADÜ Didim MYO Müdürü Öğretim Üyesi Battal Oğuz, Didim POMEM Müdürü Hakkı Tuncer, ADÜ Didim MYO öğretim görevlileri ile aileler katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Okul Müdürü Battal Oğuz, “Yuvadan uçma vakti geldi, her başlangıcın sonu var ama bu sizin için son değil başlangıç. 2 yıl boyunca hocalarınız bilgi beceri ve hünerlerini aktarmaya çalıştılar. İyi bir turizm öğrencisi olmak, iyi bir dil bilmekten geçiyor. Bizler de teorik bilgilerin yanında pratik bilgileri vermeye çalıştık. Emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve aileler için müzik dinletisi gerçekleştirildi. Bölümlerinde ve okulda dereceye giren öğrenciler açıklandı. ADÜ Didim MYO Aşçılık bölüm 3’üncüsü Seçil Demirel, Turizm ve Seyahat Hizmetler Bölüm 3’üncüsü Melis Sağar, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölüm 3. Furkan Cura, belgelerini ve ödüllerini ADÜ Didim MYO Müdür Yardımcısı Evrim Kamacı’nın elinden aldı. ADÜ Didim MYO Aşçılık bölümü 2’ncisi Elif Buse Bengü Yılmaz, Aşçılık Bölümü birincisi Gamze İnç ve Turizm ve Seyahat Hizmetler Bölüm 2’ncisi Bahar Yıldırım’a belge ve ödüllerini Didim POMEM Müdürü Hakkı Tuncer verdi. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölüm 2’nci ve Okul üçüncüsü Burçin Özer’e belgesini ve ödülünü Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven verdi. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölüm birincisi ve aynı zamanda okul ikincisi Alkan Selvi’ye belgesini ve ödülünü Okul Müdürü Battal Oğuz verdi.

Turizm ve Seyahat Hizmetler Bölüm birinci ve ayrıca Okul birincisi Seren Öcek’e belgesini ve ödülünü ADÜ Kuşadası Turizm fakültesi dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrıseven verdi.

Ödül töreninin ardından bir konuşma yapan Okul birincisi Seren Öcek, 2 yıl boyunca acı ve tatlı günler geçirdiklerini belirterek, okul anlamında bazı sıkıntılar yaşamalarına rağmen kendileri için büyük emek sarf eden okul yönetimine ve kendisine her dönem destek olan ailesine teşekkür etti.

Öcek konuşmasının ardından 11’inci dönem mezunları için hazırlanan pastayı kesti; ardından tüm öğrencilere mezuniyet belgelerini dağıtıldı. Tören gelenekselleşmiş kep atma töreniyle sona erdi.