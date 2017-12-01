ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, Başkan Kayalı’yı ziyaret etti

Dr. Törün Özer ile bir araya gelerek “Diş Sağlığı için Kuşadası’na Yolculuk” projesi kapsamında Nisan ayında temeli atılan diş hastanesi ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Kayalı, ADÜ Diş Hekimliği tarafından Kuşadası’nda sağlık turizmini canlandırmak amacıyla yaşam geçirilen projenin önemine dikkat çekerek dünya genelinde sağlık turizminin büyük bir pazar payına sahip olduğunu ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer’le bir araya gelerek “Diş Sağlığı İçin Kuşadası’na Yolculuk” projesi kapsamında ADÜ Turizm Fakültesi Kampüsü içerisinde bin iki yüz metrekarelik alan üzerinde Nisan ayında temeli atılan ve yapımı devam etmekte olan diş hastanesi ile ilgili olarak bilgi aldı. Prof. Dr. Özer, Güney Ege Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttükleri proje sayesinde Diş Hekimliği Fakülteleri arasında sağlık turizmini hayata geçiren ilk kurum olacaklarını belirtti. Projenin tamamlanması ile Kuşadası’nın ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne bağlı 2 lokal ameliyathane ve 4 diş kliniğinden oluşan bir diş hastanesine sahip olacağını ifade eden Prof. Dr. Özer, Kuşadası’nın bir sağlık turizmi merkezi olması için çalıştıklarını söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin Kuşadası’na böyle bir yatırım yapmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Diş Sağlığı için Kuşadası’na Yolculuk” projesinin turizmin çeşitlendirilmesi açısından önemine dikkat çekti. Sağlık turizminin dünya genelinde büyük bir pazar payına sahip olduğunu ifade eden Başkana Kayalı, “Bu tip projeler ‘12 ay turizm’ hedefimizin yaşama geçirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.