ADÜ Dış Ticaret ve Lojistik Kongresine ev sahipliği yaptı

Açılış paneline; Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Kongre Dönem Başkanı Doç. Dr. Adem Karakaş, Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Battal Oğuz, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan Türkiye'nin dünyadaki lojistik önemine değinerek Türkiye'nin dış ticaret hacminin gelişimi için dünya üzerindeki ekonomik gelişmelerin yakından izlenmesi ve bu gelişmelerin analizinin dikkatli yapılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Bircan “Dünya ülkeleri farklı finansal sistemler kullanarak ekonomilerine yön veriyor. Bunlardan biri de Bitcoin'in alt yapısını oluşturan blok zinciri (Blockchain) sistemi. Bu sistem her ayrıntısında muazzamlıklar barındırıyor. Önemli bir potansiyel güç olan Türkiye'nin de doğru kararlar ile Dünya piyasalarında kendine etkin bir konum elde edeceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye'de 1980 sonrası dışa açık ihracata dayalı bir kalkınma modelinin benimsendiği, Ülkemizin uluslararası ticarette hak ettiği konumda olmadığını söyleyerek konuşmasına başlayan Kongre Dönem Başkanı Doç. Dr. Adem Karakaş “Toplam dış ticaretimizin içerisinde, katma değeri çok yüksek olmayan mal ve hizmetlerin ihracatı yapılmaktadır. İthalatta ise; ham maddeye, ara mallara ve enerjiye aşırı derecede bağımlı durumdayız. Dünya ekonomisinde çok küçük rakamlarla kendine yer bulmaya çalışan bir Türkiye görüyoruz. Kongremizin amacı; Türkiye'nin konumu itibariyle tarihin en eski ticaret yolu olan İpek Yolu üzerindeki bölgemizin farkındalığını hissettirmek, dışa dönük bir büyüme modeli benimsetmek, dünya ticaretindeki payını yükseltmek ve bunun için neler yapılabileceğini farklı bakış açılarıyla tartışmaya açmaktı. Dördüncüsünü düzenlediğimiz Kongremizin belli bir aşamaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen ilk panel, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Takım'ın moderatörlüğünde düzenlendi. “Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi Kur, Faiz, Cari Açık Üçgeninde İhracata Dayalı Ekonomik Büyüme'' konulu panelin konuşmacıları, Kafkas Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Üzümcü, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehim Bakırcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Kızıltan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Saatçioğlu idi.

İki gün süren kongrede, değişken dünya ekonomisinin genel yapısı ve Türkiye'nin bu değişken ekonomik yapıdan nasıl etkilendiği, dalgalı kur sistemi, cari açık, faiz, küresel lojistik, blok zincir teknoloji kapsamında elektronik konş imentosu ve Türkiye'nin uluslararası ticarette izlemesi gereken adımlar gibi birçok konuda bilgi alışverişi yapıldı. Kongre; katılımcıların online bağlantı ve video sunumlarıyla sona erdi.