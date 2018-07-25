ADÜ, Erzurum’da ‘Sağlıkta Araştırma Yöntemleri’ kursu verdi

Kursun açılışına Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Albayrak ile Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanı Dr. Özgür Çelebi katıldı.

Sağlıkta Araştırma Kursu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından Prof. Dr. Pınar Okyay koordinatörlüğünde 2013 yılından beri sürdürülmekte olan 5 günlük Sağlıkta Araştırma Kursunun üç günlük kısa formu olarak düzenlendi. Kurs, sağlık alanında araştırma yapan herkes için sağlık araştırmalarında gerekli temel kavramlar, araştırma tipleri, araştırma ve yayın süreçleri ile araştırmada gerekli istatistik bilgi ve becerisini kazandırmaya yönelik yapılıyor.

Kursta eğitici olarak Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. Dr. Filiz Abacıgil ile yardımcı eğitici olarak Araş. Gör. Dr. Ferhat Yıldız görev aldı.