ADÜ futbol takımı Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Birliği patronajı altında Teksas Eyaleti’nin San Antonio şehrinde 12-18 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Futbol Şampiyonası’na Türkiye’yi temsilen 2017 yılı Koç Spor Fest müsabakaları şampiyonu olan Adnan Menderes Üniversitesi Futbol Takımı katılacak.
Şampiyonaya Türkiye’yi temsilen katılacak olmaları nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Adnan Menderes Üniversitesini gururlandıran başarılarından dolayı futbol takımına teşekkürlerini sunarak, şampiyonada başarılar diledi.