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08 Ocak 2017 13:01

ADÜ, Halep’ten yükselen çığlığa 3 TIR ile cevap verdi

ADÜ, Halep’ten yükselen çığlığa 3 TIR ile cevap verdi

08 Ocak 2017 13:01

Adnan Menderes Üniversitesi (İHA) akademik ve idari kadrosunun yanı sıra öğrencilerin de desteğiyle toplanan 3 TIR yardım malzemesi dualarla Halep’e uğurlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın “Halep’e Yol Açın” sloganıyla başlattığı yardım seferberliğine katkı sağlayan ADÜ’de akademik ve idari personelin yanında öğrencilerin de katkılarıyla toplanan 3 TIR yardım malzemesi Aydın’da yola çıktı. Yardım konvoyunu ADÜ Rektörlüğü önünden Rektör Cavit Bircan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Törün Özer, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Ayhan Aköz ve Yrd. Doç. Dr. Vahit Yıldız, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, fakülte dekanları, akademik ve idari personeller katıldı.

Biri acil en önemli ihtiyaç olan un olmak üzere toplanan 3 TIR yardım malzemesini Halep’e göndermesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Bircan, “Esed ve katil güruh tarafından Halep’in kuşatılmasından sonra birçok video yayınlandı. Oradaki insanlar bu videoda ‘Bu bizim son videomuz. Bize yardım etmediniz. Ey Müslümanlar neredesiniz? Biz burada öldürülüyoruz, siz sıcak yataklarınızdan kalkıp bizim yanımıza gelmediniz. Bizi kurtarmadınız’ diyorlardı. Biz bu kardeşlerimize o gün yardım edemedik ama şuan bir ensar olarak o muhacirlere yardım etmek için üniversiteler arasında Türkiye’de ilk kampanyayı başlatan kurum olduk. ADÜ olarak yükümlülüğümüzü yerine getirip sadaka niyetine, Allah kabul ederse 3 TIR’ımızı bugün kaldırıyoruz. Rabbim yardımlarımızı kabul etsin, oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Onları feraha ve zafere ulaştırsın inşallah. Suriye’yi paramparça eden, insanları katleden zalimleri Allah onları kahrı perişan etsin. Bizim elimizden şimdilik bunlar gelir ama inşallah daha iyilerini de yapmak nasip olur” diye konuştu.

Aydın eski Müftüsü Bahettin Bildik’in yaptırdığı duanın ardından TIR’lardan birisine binen Rektör Bircan aracı çalıştırarak harekete hazır hale getirdi. Tören 3 TIR’ın dualarla uğurlanmasıyla sona erdi.



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