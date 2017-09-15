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15 Eylül 2017 12:41

ADÜ Hastanesinde tedavi gören çocuklar kitapsız kalmayacak

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane faaliyete başladı.

ADÜ Hastanesinde tedavi gören çocuklar kitapsız kalmayacak

15 Eylül 2017 12:41


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde oluşturulan çocuk kütüphanesi ve gezici kütüphaneyi ziyaret etti. Bircan, “İyiliği yayma düsturuyla, ekibimizin Üniversitemiz Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklarımız için geliştirdiği Çocuk Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane projesini bugün itibariyle faaliyete geçirdik. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için emek veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.


Çocuk Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane hakkında bilgi veren ADÜ Rektör Danışmanı Av. Sabri Güleç, “Yatarak tedavi gören çocuklarımız için hayalini kurduğumuz Çocuk Kütüphanesi ve Gezici Kütüphanemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız kitaplarla buluştu. Bu gibi hayır işlerinde başından sonuna kadar beni teşvik eden, bu projemize imkân veren ayrıca bizzat kendisi de bağışta bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan hocam başta olmak üzere, kütüphaneye katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Türkiye’nin en çok satan masal, hikaye ve bilim kitaplarından oluşan kütüphane, 6 ay ile 15 yaş arasındaki çocuklara uygun olarak hazırlandı.




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