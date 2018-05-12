ADÜ Hastanesi’ne yeni endoskopi üniteleri açıldı

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği bünyesinde oluşturulan yeni Endoskopi ünitesinin açılışı Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, akademik ve idari personel katıldı.

Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hadi Yaşa, açılışta yaptığı konuşmada Endoskopi ünitesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yaşa konuşmasında “ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Gastroenteroloji ünitesinin, yeni ferah mekanları, yeni modern cihazları ve otomatik endoskopi yıkama odası ve cihazları ile artık bölgemizin, hatta ülkemizin en iyi endoskopi ünitelerinden biri haline geldi. Bu ünitenin oluşturulmasında ve modern yeni cihazların alınmasında büyük emekleri olan Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ’a ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı’ya teşekkür ederim” dedi.

Günde ortalama 50 endoskopik işlemin yapıldığı Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesinde, yeni alınan cihazlarla, artık Endoskopik Ultrasonografi (EUS) ve Endoskopik mukozal ve submukozal rezeksiyon işlemlerinin de yapıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Hadi Yaşa, bu haliyle Türkiye’de yapılabilen her türlü endoskopik tanı ve tedavi işleminin ADÜ’de yapılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Yaşa, mide, barsak, safra yolları ve pankreas kanalı hastalıklarının, bütün endoskopik tanı ve tedavi işlemlerinin ADÜ’de yapılarak hastanenin bu konuda bölgede önemli bir merkez haline geldiğini, artık çevre illerden de hastaneye hastalar gelmeye başladığını söyledi.

Yaşa, ERCP, Endoskopik Ultrasonografi (EUS), Gastroskopi, Kolonoskopi, otomotik yıkama ünitelerinden oluşan Endoskopi ünitesinde, aynı zamanda, hastaların endoskopi öncesi hazırlığının yapıldığı ve endoskopi sonrası ise bir süre izlendiği gözlem odalarının da mevcut olduğunu belirtip hastalara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade ederek konuşmasına son verdi.

Cihazlar hakkında bilgi alan ve Gastroenteroloji Polikliniğini gezerek yapılan işlemleri inceleyen Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, ERCP ve Endoskopik Ultrasonografi ünitelerinin bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.