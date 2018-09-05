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05 Eylül 2018 09:21

ADÜ Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenci kayıtları başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları başladı.

ADÜ Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenci kayıtları başladı

05 Eylül 2018 09:21


ADÜ Hemşirelik Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci sınıf ilk öğrenci kaydını Hemşirelik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi. Belgin Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öner eşliğinde gerçekleştirdi. Hemşirelik Fakülte Sekreteri Tanfer Bilge öğrencilerin kayıtları için gereken tüm hazırlıkları yaparak sorunsuz bir şekilde kayıt olmalarını sağladı.


Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, kayıtlar ile ilgili olarak, “Hepimize hayırlı olsun. Ailemiz ve öğrencimiz Aydın İncirliova da yaşıyor. Aydın’dan mezun olan öğrencimizi ve ailesini mutlu bir üniversite hayatı diliyorum” dedi. Ayrıca Üniversitemizi tercih eden ve Fakültemize yerleşen öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Hemşirelik mesleğinin kutsal ve çok önemli bir meslektir. Öğrencilerimiz yüzlerindeki gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın. Her türlü sorunlarında direk bana ulaşabilirler” diye konuştu.




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