İkbal Yiğit ve Aydın STK Platformu Başkanı Koray Güneş, Başkan Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Adnan Menderes Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi (İİBF), İşletme Topluluğu, Ekonomi Topluluğu, Muhasebe ve Sermaye Piyasası Kurulu Topluluğu, Borsa ve Finans Topluluğu, Sosyal İnceleme ve Araştırma Topluluğu, Osmanlı Medeniyetleri Topluluğu başkan ve temsilcileri ile Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Muhammed İkbal Yiğit ve Aydın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Koray Güneş, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle keyifli bir sohbet geçiren Başkan Alıcık, toplulukların çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Nazilli Belediyesi olarak eğitime verdikleri önemin her şeyin üzerinde olduğuna dikkat çeken Alıcık, topluma fayda sağlayacak tüm projelere destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Başkan Alıcık’a desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden M. İkbal Yiğit, “Öğrencilerimiz hem başkanımıza teşekkür etmek hem de çalışmalarını anlatmak istedi. Fakültemize Nazilli Belediyesi tarafından bir konferans salonu bir de kütüphane salonu yapıldı. Öğrenci toplulukları olarak bunu çok önemsiyoruz çünkü bizim için projelerimizi sürdürüp paylaşabileceğimiz bir alan olması çok önemliydi. Son derece modern bir şekilde tasarlanan yeni konferans salonumuzda seminerler ve konferanslar düzenleyerek daha fazla kişiye ulaşma şansı yakaladık. Bu nedenle başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere Beşiktaş forması hediye eden Başkan Alıcık, hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.