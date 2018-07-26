ADÜ iki önemli protokole imza attı

Dr. Cavit Bircan, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarında iki önemli protokole imza attı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç ile “İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi" ve “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimleri" hakkında iki önemli protokole imza attı.

Protokolün, iş ekipmanları ile ilgili ilk üniversite protokolü olması açısından önem taşıdığını ifade eden Rektörü Prof. Dr. Bircan, “Bu eğitimleri verecek ilk üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Aynı gün Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı’yı TBMM’de ziyaret eden Rektör Bircan ve beraberindeki heyet, ADÜ’de gerçekleştirilen yatırımlar ve gelecek dönemlerdeki hedefleri hakkında bilgiler verdi. Aydın’ın gelişimine de katkılar sunacak projeleri olduğundan bahseden Bircan, yeni dönemde milletvekillerimize çalışmalarında başarılar diledi.