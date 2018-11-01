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ADÜ ile Vestel arasında işbirliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Vestel arasında Kamu-Sanayi işbirliğini geliştirmek amacı ile Manisa’da bulunan Vestel Beyaz Eşya Fabrikasında ADÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve Vestel’den yetkililerin katıldığı AR-GE toplantısı gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Vestel arasında Kamu-Sanayi işbirliğini geliştirmek amacı ile Manisa'da bulunan Vestel Beyaz Eşya Fabrikasında ADÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve Vestel'den yetkililerin katıldığı AR-GE toplantısı gerçekleşti.


ADÜ öğrencilerinin 2018 yılı Nisan ayında Vestel Beyaz Eşya Fabrikasına ziyareti ve 2018 Mayıs ayında Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat'ın “Akıllı ürünler, Akıllı Fabrikalar” isimli konferansı ile gelişen ilişkiler, Kamu Sanayi İşbirliği kapsamında ADÜ ve Vestel Beyaz Eşya arasında AR-GE çalışmalarına zemin hazırladı.


Bu çerçevede yapılan toplantıya, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Yılmaz ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Çerçi, Buzdolabı Fabrikaları AR-GE Müdürü Hasan Uğur, Vestel Beyaz Eşya Teknoloji Geliştirme Departmanı Müdürü Turgay Büyük, Pişirici Cihazlar Fabrikası AR-GE Yöneticisi Fatih Arslan katıldı.


Toplantıda Vestel Beyaz Eşya Tesislerinde beyaz eşya ürünlerinde yapılacak AR-GE çalışmaları konusunda görüşmeler gerçekleşirken Üniversitemiz ile birlikte yapılacak soğutucu ve pişirici ürün grupları konusunda çalışmalara başlama kararı alındı.

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