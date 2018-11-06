ADÜ İletişim Fakültesinden ikincilik ödülü

Uluslararası Engelsizmir Kongresi kapsamında düzenlediği 'EN-GEL-LE-ME' konulu uluslararası kısa film yarışmasında, ADÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinden Cavit Karşal ve Uğur Duymuş'un yönetmenliğini yaptığı “SEN isterSEN” adlı kısa film, ikincilik ödülünü kazandı.

Engellilerin yaşam kalitesini arttırmak, engelli haklarına dikkat çekmek için 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında 'Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam' temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Engelsizmir Kongresi'nde, 21 filmin başvurduğu kısa film yarışmasında ikincilik ödülünün sahibi Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri oldu. Ödül töreni 1 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşirken, ADÜ öğrencileri, İletişim Fakültesine kazandırdıkları bu anlamlı ödül için duydukları memnuniyeti ifade etti.