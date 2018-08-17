ADÜ iş ekipmanları periyodik kontrol eğitimlerine başlıyor

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ çerçevesinde ADÜ, konuyla ilgili çalışmalarını tamamlayarak eğitim yetkisi almak üzere Bakanlığa başvurarak 24 Temmuz 2018 tarihinde yapılan protokolle söz konusu yetkiyi aldı. ADÜ, Bakanlık ile bu protokolü imzalayan ilk üniversite olarak dikkat çekti.

Yönetmelik ve tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından söz konusu eğitimlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından temel eğitim alan kişilerce yapılacağı kaydedildi. Bu protokole göre ADÜ, söz konusu alanda görev yapacak personele yönelik eğitimlere başlayacak olup, eğitimlere başvurular ADÜ Mühendislik Fakültesi aracılığıyla yapılacak.

Eğitimlere başvurular http://akademik.adu.edu.tr/fakulte/muhendislik/ adresinde ilan edilecek ön talep başvuru sayfasından yapılacak. Başvurulara göre eğitim tarihleri planlanıp Genel Müdürlük’ten onay alınarak Mühendislik Fakültemiz internet sayfasından ve katılımcıların tercih ettikleri iletişim kanallarından duyurulacak.

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ çerçevesinde toplam 16 saatten oluşacak olan eğitim şu başlıklardan oluşuyor: Mevzuat Eğitimi, İş Ekipmanları Muayene Tekniklerine Sistematik Yaklaşım, Periyodik Kontrol Esnasında Alınması Gereken Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Önlem, Yöntem ve Kuralları, Ölçme ve Deney Cihazlarının Tanıtılması, Kalibrasyon ve Doğrulamaların Değerlendirilmesi, Raporlama, Çalışma Etiği ve Sorumluluklar, Sınav