ADÜ Köşk Meslek Yüksek Okulu mezunlarını uğurladı

Köşk MYO Atilla Koç Yerleşkesinde gerçekleşen törene Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak, Köşk MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Demet Karaman, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törende Köşk MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Demet Karaman, “Öncelikle maddi ve manevi destekleriyle her zaman yanımızda olan ve bugün de teşrifleriyle bizleri onurlandıran, 59. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç’a saygılarımı sunuyorum.” diyerek başladığı konuşmasında, dört farklı programdan 477 öğrencinin mezun oluşunun haklı gururunu yaşadıklarına değindi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Attila Koç ise, Kudüs’te yaşanan acı dolu günlere vurgu yaparak ve İsrail’i kınayarak başladı. Atilla Koç, “Millet olmanın özelliklerinden birisi de, tasada kıvançta ortak duygularımızı ortaya koyabilme kabiliyetidir. Biz bugün çok ama çok tasalıyız, o tasanın sebebi de Kudüs’te 60’ın üzerinde şehidimiz vardır” dedi.

Koç, yetişmiş insan gücünün bugün dünyadaki en önemli caydırıcı güç olduğuna değinerek üniversitelerin öneminden bahsetti.

MYO Lojistik Bölümü programı birincisi Esra Uyar, diploma ve başarı belgesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak’ın elinden aldı. MYO Yerel Yönetimler programı birincisi Özlem Demir belgesini Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç’tan alırken dereceye giren diğer öğrencilere de diploma ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından, kep atma töreni ile mezuniyet töreni sona erdi.