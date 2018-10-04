ADÜ Mühendislik Fakültesinde oryantasyon programı

sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programı düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Mühendislik Fakültesi dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında Fakültenin olanaklarından bahseden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Mühendislik Fakültesi ve laboratuvarlarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Bircan, “Mühendislik Fakültesi kısa bir süre içinde dünya standartlarında bir laboratuvara sahip olacaktır. Mühendislik Fakültemizden eğitim alarak yetişen sizler, uluslararası alanda rekabet edebilen bireyler olacaksınız. Bizler Üniversite olarak yeni ve farklı fikirlere açığız. Bu hususta en küçük sorununuzda hocalarınıza ve bizlere ulaşabilmeniz için kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bugün diplomasıyla gurur duyacağınız ADÜ ailesinin bir ferdi oldunuz. Üniversitemize hepiniz hoş geldiniz” diyerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak ise, öğrencilerin üniversite sınavı gibi hiç de kolay olmayan bir sınavı başararak geldiklerini anımsatarak öğrencilerden üniversiteye hazırlık sürecinde gösterdikleri performansı ve disiplini devam ettirmelerini istedi. Prof. Dr. Kırnak, “Fakültemizde çift ana dal ve yan dal programları aktif olarak kullanılabilmektedir, şartları yerine getirmeniz koşuluyla çift ana dal yapabileceksiniz. Boş zamanlarınızı da etkin ve verimli bir şekilde değerlendirebilir, Üniversitemizin spor ve kültürel etkinliklerden faydalanabilirsiniz” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak'ın konuşmalarının ardından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Yılmaz, üniversitenin olanaklarını, yurt imkanlarını ve sosyal faaliyetlerini içeren bir sunum yaptı.