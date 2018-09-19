ADÜ Nazilli İİBF'ye 2500 kişilik ek bina

1992 yılında kurulan ve her geçen gün artan öğrenci sayısıyla dikkat çeken Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin derslik ihtiyacını karşılamak için 2 bin 500 öğrenci kapasiteli 18 derslikli ek binanın temeli törenle atıldı.

Temel atma töreninde konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan; "Fakültemizin en büyük eksiklerinden bir tanesiydi yeterli dersi çayımız yoktu fakültemizde şu an itibariyle 7600 öğrencimiz var ek yerleştirme ile 8000 öğrenci yaşadığımızı düşünüyorum şu an üniversitenin en eski ve en fazla öğrenciye sahip Fakültesi Halil'e de burada yer sıkıntılarımız var bizim için öğrenciler daha ön planda bizim derslik açısından çok büyük sıkıntımız var yeni yapılacak olan 5000 metrekarelik alanın büyük bölümünü dersliklere ayırdık 2 tanesi 250'şer öğrenci kapasiteli dört büyük abimiz olacak. Burada aynı anda birkaç bölümünü aldığı dersler nedeniyle sıkıntı yaşamakta aylık ve yeni yapılacak ek bina ile aynı anda 2 bin 500 öğrenci eğitim alabilecek hepsi amfi formatında olan toplam 18 ders dinimizde üniversitelerimiz rahatlayacak bu konuda başka başta bekliyorum olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Kalkınma Bakanlığı'nın bürokratın bürokratların adada Nazilli müze ve üniversitemize yeni binamız hayırlı olur inşallah' dedi

Ek binanın potansiyeli hakkında da bilgililer veren Bircan, "Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi aslında tek başına yüksek lisans ve doktora da dahil olmak üzere 9 bin öğrenciyi geçen kapasitesiyle Aydın'ın en fazla öğrenci bulunan Fakültesi konumunda. Sanki bir üniversite gibi. Yani bu sayıya halen ulaşmamış birçok üniversitemiz var. Bunu düşündüğün zaman, buradan gelen geri bildirimler hep bu hep şu şekildeydi; ‘Hocam, dersliklerimiz yetmiyor, seminer salonumuz yok, kütüphanemiz yok. Öğrencilerimize yeterince büyüklükte olmayan dersliklerde ders veremiyoruz, eğitim veremiyoruz. Bazı dersleri de imkansızlıklar içerisinde alt katlarda vermek zorunda kalıyoruz. Lütfen Nazilli'ye öncelik verin' diye bize talepte bulunmuşlardır. Biz bu işi bu nedenle önceliklerimiz arasına aldık. Allah nasip etti, geçen yıl Kalkınma Bakanlığı'nın yatırım bütçesine dahil ettik. Bu bina bizim Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeki büyük sorununu önemli ölçüde halledecek. Nazilli Belediyesi'nin destekleriyle geçen yıl faaliyete geçirdiğimiz kütüphane, seminer ve toplantı salonumuz bizlere oldukça faydalı oldu. Ama yapılacak olan bu binayla inşallah daha büyük bir sorunumuz çözülecek.”

“Sosyal bilimler alanında söz sahibi olun. Adnan Menderes Üniversitesi'nin ekstra bir ivme kazanması açısından sosyal bilimlere yaptığımız yatırımların geri dönmesini istiyoruz. Özellikle bilimsel yayın konusuna biraz öncelik verelim. Lütfen sosyal bilimler alanında söz sahibi olun. Farklı şeyler söylemenin ve yapmanın zamanı artık gelmiştir. Bina ve temel ihtiyaçlarımız bizden, her türlü hizmet alanlarındaki eksiklerinizi gidermek bizden, Bereket Allah'tan” dedi.

“Aydın'ın Eğitim, Kültür ve Sosyal yaşantısına büyük katkıda bulundu”

Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir kuvvet Erim ise, 2008 yılında İsabeyli Belediye Başkanı iken döneminde hizmete başlayan üniversitenin Aydın'ın Eğitim, Kültür ve Sosyal yaşantısına büyük katkıda bulunduğunu ifade ederek, “Her geçen gün büyüyen üniversitemiz kapasitesini artırarak öğrencilerimize daha iyi hizmet vermek için tüm azmiyle çalışmasına devam etmektedir. Bu vesileyle başta Rektörümüz Cavit Bircan olmak üzere üniversite idaresine, akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Fakültenin güney kısmında yer alan 5 bin metrekarelik alana yapılacak olan 18 derslikli ve 2 bin 500 öğrencinin aynı anda eğitim görebileceği ek binanın temel atma törenine AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Recai Tunca, Prof.Dr.Halil Kırnak, Prof.Dr.Törün Özer, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Akademisyenler ve AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar katıldı. Birlikte attıkları temelin ardından protokol üyeleri ve Üniversite yönetimi yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundular.