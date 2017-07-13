ADÜ öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Adnan Menderes Üniversitesi İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) tarafından birimlerimizde staj yapacak öğrencilere yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” ile “İşe Başlama Muayeneleri” 4-5 Haziran, 20-21 Haziran ve 4-5 Temmuz 2017 tarihlerinde Atatürk Kongre Merkezi’nde yapılan eğitimlerle tamamlandı.

2017 yılı için Adnan Menderes Üniversitesi birimlerinde staj yapmak üzere başvurusu kabul edilen 563 öğrencinin katıldığı eğitimlerin akabinde işe başlama muayeneleri gerçekleştirilerek stajyer öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işe başlaması sağlandı.