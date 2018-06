ADÜ Öğretim Üyesinden uluslararası başarı

ADÜ Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve ADÜ Teknokent AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem’in uluslararası prestijli Cambridge Scholars Publishing Yayınevi’nden çıkan “International Migration in the 21st Century: Problems and Solutions” isimli kitapta “A Trip Towards Hope: Evaluating the Situation of Syrian Immigrants in Turkey” başlıklı bölümü yayınlandı.

Suriyeli göçmenlerin emek süreçlerini, çalışma şartlarını ve entegrasyonunu konu alan metin Türkiye’nin gündeminde yer alan Suriyeli göçmenler konusuna farklı bir bakış açısı sunuyor. Doç. Dr. Cemal İyem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Zahmetli bir çalışmanın sonucunda böyle prestijli bir yayınevinden uluslararası bir kitabın çıkması tüm yorgunluğu unutturuyor. Akademik çalışmalarımızda bize sonsuz destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Uluslararası alanda önemli bir konuyu detaylı bir şekilde akademik olarak ortaya koyan kitaba http://www.cambridgescholars.com/ ve https://www.amazon.com/ siteleri üzerinden 61,99 Sterlin bedelle ulaşılabiliyor.