Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:11

ADÜ Rektörü Bircan, Panorama’ya konuk oldu

TRT Avaz Kanalı’nda yayınlanan yapımcılığını Fikret Karakaya, yönetmenliğini Ferhad Öztürk, editörlüğünü Rabia Neva Şahin’in yaptığı “Panorama” programının çekimleri Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleşti.

ADÜ Rektörü Bircan, Panorama’ya konuk oldu

03 Temmuz 2017 17:11


Otuz kişilik bir ekiple ADÜ Merkez Kampüs’te gerçekleşen çekimlerde, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan; Adnan Menderes Üniversitesi hakkında bilgiler verirken, Üniversitenin hedefleri ve öğrencilerin neden ADÜ’yü tercih edecekleri konusunda açıklamalarda bulundu.


Sunuculuğunu Mustafa Murat Bayram’ın üstlendiği programda Rektör Prof. Dr. Bircan; Türkiye’deki yükseköğrenimden, Adnan Menderes Üniversitesinin akademik dünyaya kazandırdıklarına, kurumlarla yürütülen projelerden, Ar-ge çalışmalarına, öğrenci değişim programlarından, yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili çalışmalara, kültür sanat etkinliklerinden Üniversitenin sosyal imkanlarına kadar birçok konu hakkında bilgiler verdi.


Her Cumartesi saat 11.30’da yayınlanan, Türkiye’de ve ortak kültür coğrafyalarında yaşanan siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeleri mercek altına alan Panorama Programı, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 11.30’da TRT Avaz ekranlarında, Adnan Menderes Üniversitesi hakkında merak edilen tüm detaylar ve Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ın samimi sohbetiyle izleyenleriyle buluşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!