ADÜ Rektörü Bircan, Panorama’ya konuk oldu

Otuz kişilik bir ekiple ADÜ Merkez Kampüs’te gerçekleşen çekimlerde, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan; Adnan Menderes Üniversitesi hakkında bilgiler verirken, Üniversitenin hedefleri ve öğrencilerin neden ADÜ’yü tercih edecekleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Sunuculuğunu Mustafa Murat Bayram’ın üstlendiği programda Rektör Prof. Dr. Bircan; Türkiye’deki yükseköğrenimden, Adnan Menderes Üniversitesinin akademik dünyaya kazandırdıklarına, kurumlarla yürütülen projelerden, Ar-ge çalışmalarına, öğrenci değişim programlarından, yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili çalışmalara, kültür sanat etkinliklerinden Üniversitenin sosyal imkanlarına kadar birçok konu hakkında bilgiler verdi.

Her Cumartesi saat 11.30’da yayınlanan, Türkiye’de ve ortak kültür coğrafyalarında yaşanan siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeleri mercek altına alan Panorama Programı, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 11.30’da TRT Avaz ekranlarında, Adnan Menderes Üniversitesi hakkında merak edilen tüm detaylar ve Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ın samimi sohbetiyle izleyenleriyle buluşacak.