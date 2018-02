ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’dan Sökelilere teşekkür

Söke’de gerçekleşen kahvaltılı buluşmada Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV) temsilcileri, Söke yerleşkesinin akademik kadrosu ve öğrenci temsilcileri bulundu.

ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, faaliyetleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Söke İşletme Fakültesi ve üniversite kadrosundan akademik faaliyetlerin arttırılmasını istedi. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu SÖKEV’in üniversitenin Söke’de binalaşmasına büyük katkı sağladığını ifade ederek, “SÖKEV olarak akademik çalışmalara da katkı sağlamaya hazırız” dedi. Bu sözler üzerine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan; “Böylesi bir katkı sözünün geliyor olması çok güzel. Bu fırsatı akademisyenlerimiz iyi değerlendirmeli” dedi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ise, “Bizim amaçlarımızdan biri Söke’yi öğrenci kenti yapmak. Sökeliler olarak elbirliği ile ilçemizde 20 Bin m2 fiziki mekan yaratıp, Aydın ve Türkiye’de örneği olmayan bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binası yanında su basmanı seviyesindeki idari binayı da tamamlayıp, hedeflerimizin büyük bölümüne ulaşacağız. Şu ana kadar Sökeliler olarak beklentimiz 10 Bin öğrenciydi. Buradan bakarsak hedefin yüzde 50’sine ulaşmış görüyoruz. Bundan sonraki süreçte sizden özel desteğinizi bekliyoruz. Sökeliler olarak üniversitemiz ve öğrencilerimize sahip çıkıyoruz, elimizden gelen katkıyı da sağlıyoruz. Söke’deki hedeflere ulaşmamız açısından Rektörlükten, hakkımız da olduğunu düşünerek katkılar bekliyoruz. Biz her zaman üniversitemizin ve öğrencilerimizin arkasındayız. Sökeliler ve kurumlar olarak yaşanan sıkıntıların çözümüz anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizi aramızda görmekten mutluyuz, farkı da görmek istediğimizi de belirtmek isterim” dedi.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise; “Sayısal çoğunluktansa, niteliğin daha önemli olduğunu düşünürüm. Söke Kaymakamlığı olarak olumlu yada olumsuz tüm sorunlarından sorumlu hissederiz. Her ne kadar üniversiteler özerkseler de her türlü sorunu bizim de sorunumuz diye görürüz. Gerek maddi, gerekse manevi anlamda desteklerimiz devam edecek. SÖKEV olarak eğitimle ilgili çalışmalara daha fazla destek olabilme kararımız var. Akademik çalışma yapacak, özellikle Söke ile ilgili olacak çalışmalarda daha rahat destekleyebileceğimizi ifade etmek isterim. Söke İşletme Fakültesi’nin gelişmesi elbette Söke için önemli. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binasının da bir an önce öğrenci alarak hayat geçmesi herkesin arzusu. Öğrenci sayısı 15 Bin’e kadar çıkabilir, neden olmasın bu kapasite var. Eğitim kalitesinin artması, şartların düzelmesi adına tüm eğitim kadrosu bizlere her an ulaşabilirler” dedi.

ADÜ olarak tüm Aydın’da 56 Bin öğrenciye ulaştıklarını, Buharkent’ten Didim’e kadar bütün yapıya tek elden bakmaya çalıştıklarını belirten Rektör Cavit Bircan; “Kaymakamlık, Belediye ve diğer kurum-kuruluşların birlikteliği üniversitelerin ilçelerdeki gelişimi için şart. Eğer buraları çalışmasaydı bizim Söke’deki bir takım faaliyetleri gerçekleştirmemiz, öğrencilerin buradaki hayattan memnun kalmaları çok mümkün olmazdı. Zamanında öğrencilerimizin büyük sıkıntıları oldu. Bunların aşıldığını görmek Sökelilerin üniversiteye bakış açısını gösteriyor” dedi.

ADÜ olarak yaptıkları, Türkiye ve dünyada ses getiren faaliyetlerden bahseden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ni öğrencileri ile birlikte bir bölümü Söke’ye taşıyarak faaliyete geçirme planı olduğunu söyledi. Bu konuda prosedür çalışmalarının devam ettiğini belirten Cavit Bircan, “Hazır bir fakültenin bir bölümünün Söke’ye taşınması için görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Gelecekte bugün Bin 600 öğrencisi bulunan İşletme Fakültesi’nin kendi başına 5 Bin öğrenci rakamını yakalayacağını söyleyen Cavit Bircan; “Bu binalarda Söke’ye yetmeyecek. Sökelilerin katkıları olmasaydı bugün daha büyük sorunları konuşuyor olurduk. Bu anlamda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, daha sonra Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binasını gezerek, incelemelerde bulundu.