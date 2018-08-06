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06 Ağustos 2018 16:16

ADÜ sporda bir numara

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2017-2018 dönemi üniversiteler arası genel madalya dağılımı sıralamasında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) birinci oldu.

ADÜ sporda bir numara

06 Ağustos 2018 16:16


Atletizm, futbol, güreş, basketbol, boks ve benzeri birçok branşta düzenlenen şampiyonalardan madalyalarla dönen öğrenciler açıklanan listenin ilk sırasında yer alarak ADÜ’ye büyük gurur yaşattı.


ADÜ’lü öğrenciler 28 altın, 8 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 50 madalya ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni spor alanında birinciliğe taşıdı. Bu başarının tesadüf olmadığını ADÜ’nün tüm branşlarda iddialı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, “Yarışmalara katılan öğrencilerimizi, onları eğiten hocalarımızı ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bu başarı üniversitemize hayırlar getirsin. Öğrencilerimize desteğimiz devam edecek” dedi.




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