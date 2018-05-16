ADÜ, Teknokent Teknoloji Zirvesine katıldı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesine katıldı.

Zirveye Türkiye’nin dört bir yanından ileri teknolojinin gelişimine katkı sağlayan teknoparkların yöneticileri ve teknopark firmaları katılım sağladı. Etkinlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, geçen yılın en başarılı teknoloji geliştirme bölgeleri, yapılan törenle ödüllerini aldı.

İlk olarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), TÜRKPATENT’in ve diğer kurumların ileri teknolojiye sağladığı teşviklerin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi. Tanıtım filminin ardından Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü (BTGM) İlknur İnam, teknoparkların önemine değindiği açılış konuşmasında; “Teknoloji üretme kapasitemizin artırılması ve imalat sanayinin dijital dönüşümü çalışmaları kapsamında teknoparklarımızın önemi çok büyüktür” dedi. İnam, 65 performans göstergesinin kullanılarak değerlendirildiği Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) endeksinden söz ederek “Teşvikler, altyapı, işbirlikleri ve dış pazarlara açılma gibi önemli kriterleri göz önüne alarak yaptığımız değerlendirmede strateji ve yol haritalarının oluşturulması da önem arz etmektedir” diye konuştu.

“Teknoparklarımızda Üretilen Projelerden 3,4 Milyar Dolar İhracat Yapıldı”

Daha sonra Zirvede konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’de, teknoloji geliştirme bölgesi sayısının 77’ye ulaştığını, bu bölgelerin 56’sının faaliyete geçtiğini, 21’inin ise yapımının devam ettiğini söyledi. 81 ilin tamamında teknoloji geliştirme bölgesi kurmayı amaçladıklarının altını çizen Özlü, "Yılın ilk 3 ayında, 8 teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluşunu ilan ederek, yeni bir rekora imza attık. Mevcut teknoloji geliştirme bölgelerimizde, 5 bin firma faaliyet gösteriyor. Teknoparklarımızda 47 bin 500 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Bugüne kadar 28 bin proje tamamlanırken, 8 bin 500 proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Teknoparklarımızda üretilen projelerden 3,4 milyar dolar ihracat geliri elde edilmiştir." diye konuştu.

Özlü, Türk sanayisine sıçrama yaptırmayı hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye’yi teknoloji üssü yapacak, ülkeyi bilim merkezi konumuna yükseltecek her türlü yatırıma devam edeceklerini anlattı. Türkiye’nin sanayi devrimine giden yolda, teknoloji geliştirme bölgelerinin katalizör görevi gördüğünü kaydeden Özlü, söz konusu bölgelerin misyonunun çok önemli olduğunu belirtti. Bütün sektörlerin teknoloji yörüngesinde hayat bulduğunu ve beslendiğini dile getiren Özlü, üretimin ve ihracatın kapılarını açacak yegâne anahtarın, yüksek teknoloji olduğuna işaret etti. Özlü, bu sebeple de dijital dünya, robotlar ve yapay zekânın çok iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

(MB-Y)

ADÜ Teknokent Standına büyük ilgi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Doç. Dr. Hasan Ali Çelik başta olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü ve birçok TGB Müdürü ziyarette bulundu. Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, ADÜ Teknokent ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye incir ikramında bulundu. Bakan Özlü ve beraberindekiler Rektörümüz ve ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cavit Bircan’a selamlarını iletti.