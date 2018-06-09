ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri simülasyon laboratuvarında

Dr. Cavit Bircan, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve Tıp Fakültesi öğrencileri ile birlikte Hemşirelik Fakültesi Simülasyon Laboratuvarını ziyaret etti.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülengün Türk tarafından öğrencilere laboratuvarda kullanılan simülasyon uygulamaları hakkında bilgi verilirken, laboratuvardaki maketler üzerinde uygulamalar yapıldı. Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ve öğrenciler maket üzerinde kan alma işlemini gerçekleştirdi. Öğrenciler, uygulamalı eğitime yönelik bu tür laboratuvarların eğitim sürecine olumlu katkılar sunacağını belirtti.

Simülasyon Laboratuvarı tanıtımından sonra Özel Tasarımlı Dersliği ziyaret eden öğrenciler, Rektör Bircan ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz ile bir süre sohbet etti.

Öğrenciler, simülasyon laboratuvarının uygulamaları geliştirici şekilde ortak kullanım alanlarına yerleştirilmesini ve özel tasarımlı dersliğin üniversite kampüsünde diğer fakültelerde de yaygınlaştırılmasını talep etti.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan uygulamalı eğitimin ön planda olduğu laboratuvarın, sağlık alanında eğitim gören tüm öğrencilere açık olduğunu belirtirken, öğrencinin gelişimini sağlayan her türlü talebe olumlu yanıt vereceklerini ifade etti.