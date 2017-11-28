ADÜ, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile işbirliği yapacak

Dr. Cavit Bircan, bilimsel ve kültürel bağları güçlendirmek, işbirliği ve etkileşimi arttırmak amacıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

İmza törenine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. T. Erkan Türe, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman katılırken, mutabakat zaptında iki kurum arasında karşılıklı yarar sağlamak için öncelikli işbirliği alanları belirlendi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, misafirperverliklerinden dolayı IUS Rektörü Prof. Dr. T. Erkan Türe’ye teşekkür ederken, mutabakat anlaşmasının öğrenciler ve akademisyenlere yeni ufuklar açacağını söyledi. Prof. Dr. Bircan “Anlaşma aracılığıyla iki kurum, ortak araştırma programları sunabilecek. Konferans, sempozyum, çalıştay gibi kültürel etkinliklerin ve eğitim programlarının ortak organizasyonu yapılabilecek. Kütüphane kaynakları da dâhil olmak üzere eğitim ve araştırma materyalleri ile yayınlar konusunda karşılıklı bilgi alışverişi sağlanacak. Her iki üniversite için de anlaşmamız hayırlı olsun” dedi.

Mutabakat anlaşması ile kurumlar arasında öğrenci ve personel değişimi yapılması da amaçlanıyor.

İmzalanan Mutabakat Anlaşması sonrasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Erkan Türe, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’a Saraybosna kapılarını simgeleyen bir tablo hediye etti.