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19 Haziran 2018 09:28

ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı EAVE Yönetim Kuruluna seçildi

AYDIN (İHA) – ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.

ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı EAVE Yönetim Kuruluna seçildi

19 Haziran 2018 09:28

Dr. Ergün Ömer Göksoy, Almanya Hannover’de düzenlenen Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitimi Veren Kuruluşlar Birliği (EAEVE) Genel Kurulunda akreditasyon kuruluşunun yönetim kuruluna (ExCom) seçildi.



Viyana merkezli EAEVE’nin bir üyesi olan Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2016 yılından bu yana bu kuruluş tarafından uluslararası tanınırlığı bulunan Türkiye’deki 5 fakülteden biri olarak dikkat çekiyor.



Avrupa Birliği içerisinde eğitim, araştırma, hizmet, donanım, fiziki şartlar, kalite standartlarına sahip olduğunu ortaya koyan EAEVE’nin temel amacı, Avrupa’da veteriner hekimlik eğitiminin asgari standartlarını oluşturmak, geliştirmek, standartların uygulandığını takip etmek ve yeterli gördüğü fakülteleri Avrupa Birliği içerisinde akredite etmek olarak tanımlanıyor. Avrupa’da bulunan ADÜ Veteriner Fakültesinin de içerisinde bulunduğu veteriner eğitim kurumlarında 96’sı EAEVE üyesi.



ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy’u tebrik eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, “Avrupa standartlarında bir fakülte olma yolunda önemli başarılara imza atan Fakültemizi ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy’u tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.




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