ADÜ Veteriner Fakültesi’nden, uluslararası proje başarısı

“Theileria Annulata ve Vektör Kenelerine Karsı Çevreye Duyarlı Alternatif Kontrol Stratejileri” (METVAC) adlı projenin Koordinatörlüğünü Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Karagenç üstlenirken proje ekibinde, Öğretim Gör. Hüseyin Bilgin Bilgiç, Doç. Dr. Serkan Bakırcı, Dr. Selin Hacılarlıoğlu, Araş. Gör. Metin Pekağırbaş yer alıyor.

LEAP-Agri, Afrika ve Avrupa ülkeleri tarafından Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım alanlarında ortak araştırma projelerine fon desteği sağlamayı amaçlayan bir çağrı olup Avrupa Birliği, Horizon 2020 Çerçeve Programı kapsamında faaliyet gösteriyor.

Proje ortakları arasında, Türkiye, Cezayir, Mısır, Portekiz, İskoçya yer alırken ADÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalında yürütülecek. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen çağrıda, yaklaşık 200 proje içerisinden ikinci aşamaya kalan 83 ve desteklenmeye uygun bulunan 27 projeden biri olan proje aynı zamanda Türkiye’den başvuran projeler içinde desteklenmeye hak kazanan tek proje olma başarısını gösterdi.