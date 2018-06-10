ADÜ, yeni bir fakülteye daha kavuştu

Fakültenin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey ise, bölgenin en iyi fakültesi olma noktasında emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Sportif başarıları ile Türkiye’ye damgasını vuran, özellikle futbol, atletizm ve güreşte Türkiye şampiyonları bulunan ADÜ BESYO’da bundan 5 ay önce müdür değişikliği yaşanmıştı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Prof. Dr. Kürşat Karacabey’i göreve getirmişti. BESYO Müdürü olarak göreve başlayan Prof. Dr. Karacabey, Rektör Bircan’ın destekleriyle BESYO’yu önce fakülte olma sürecine soktuklarını şimdi de Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte BESYO kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulduğunu belirtti. Ekibi ile önemli bir işe imza atan Karacabey ise, Spor Bilimleri Fakültesi’nin ilk dekanı oldu.

“Rektörümüz Cavit Bircan büyük destek veriyor”

ADÜ Rektörü Cavit Bircan’ın, BESYO’nun Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesi için kendisini görevlendirdiğini hatırlatan Karacabey, “Biz de kendisine altı ay içerisinde bu işi tamamlayacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü daha erken tutmuş olmaktan mutluyuz ve gururluyuz. Öncelikle fakültemizde doktora programımızı hayata geçirdik. 2018-2019 eğitim öğretim yılında doktora programına 5 öğrenci alıyoruz. Doktora programını bilimsel açıdan ve akademisyen yetiştirilmesi noktasında çok önemsiyoruz. Rektörümüz Cavit Bircan, laboratuvarlaşma aşamasında Spor Bilimleri Fakültesi’nin bir temele oturması ve bilimsel altyapı oluşmasında laboratuvarlarımızın kurulması ve güçlenmesi noktasında ciddi bir destek veriyor” dedi.

“ADÜ, diğer üniversitelere yol gösterici oldu”

Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüşme sürecini ekip arkadaşlarıyla birlikte yürüttüklerini belirten Karacabey, “Kendilerine teşekkür ediyorum. Meşakkatli bir yoldu. Bu bağlamda birçok üniversiteye öncülük ediyoruz. Birçok üniversite bizi arayarak fakülteleşmeyle alakalı hazırlamış olduğumuz dosyayla rehberlik yapmamızı istiyorlar. ADÜ’nün diğer üniversitelere yol gösterici noktasında bir misyonu var artık. Bölgenin en iyi fakültesi olma noktasında emin adımlarla yürüyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah kadromuzu da güçlendirerek dünya çapında büyük işler başarmayı planlıyoruz. Bizim şu anki hedefimiz Su Sporları Merkezi ve Sporcu Performans ve Ölçüm Merkezi’dir. Spor turizmini önemsiyoruz. Didim’de uygulama otelimiz ve tesisimiz var. Kuşadası’nda turizm amaçlı rekreasyon planlıyoruz. Aydın’ın denize yakın ilçelerinde mutlaka spor turizmini canlandırıcı rekreasyon bölümümüzü daha aktif hale getirerek böyle bir misyonu üstleneceğiz” diye konuştu.

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere müjde

Maddi durumu iyi olmayan, çalışkan ve başarılı olan öğrencilere müjde veren Karacabey, “Spor Bilimleri Enstitüsü’nü hazırladık ve ADÜ Senatosu’na sunacağız. Çift Ana Dal programını (ÇAP) hazırlıyoruz. Bilindiği üzere antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra üniversitelerin eğitim fakültelerine bir miktar para yatırıp formasyon desteği alarak öğretmenlik hakkı elde eden bir sertifika alıyorlar. Biz de maddi durumu iyi olmayan, çalışkan ve başarılı olan öğrencilerimize hazırladığımız bu ÇAP programıyla beden eğitimi öğretmenliğini okuma şansını vereceğiz. O öğrencilerimiz, çift diploma ile mezun olacak. Bu da uygulayacağımız yeniliklerdir” dedi.

Fakülteye 50’si Milli, 310 Öğrenci Alınacak

Özel yetenek sınavları ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirten Karacabey, “Sınavımızı, motorsal testler ve branş sınavı olmak üzere iki aşamalı yapacağız. Sınavımızın sorunsuz ve şaibesiz kimsenin kafasında soru işareti bırakılmayacak hızlı bir şekilde yapılmasını planlıyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda elektronik ortamda sınavımızı gerçekleştireceğiz. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 50 kişi, Antrenörlük 1 ve 2’inci öğretime 100 kişi, rekreasyon bölümü 1 ve 2’inci öğretime 80 kişi, spor yöneticiliğine 1 ve 2’inci öğretime 80 kişi alacağız. Bunlar 111 kız, 149 erkek, 17 kız milli, 33 erkek milli öğrenci olacak. Toplamda okulumuza 310 öğrenci alacağız. Temel Yeterlilik Testi sınavından 150 ve üstü alan öğrencilerin başvurularını kabul edeceğiz” şeklinde konuştu.