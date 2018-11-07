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ADÜ'de bisiklet yolları öğrencilerle renklendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu öğrencileri, merkez kampüste yapımı yeni tamamlanan bisiklet yollarında test sürüşü gerçekleştirdi.


Başlangıç noktasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, bisiklet yollarını araç trafiğinden ayıracaklarını ifade ederek, “Büyük özveriyle kısa zamanda faaliyete geçirdiğimiz yollarımız kampüsümüzdeki trafik akışını daha düzenli hale getirecek. Özellikle bisiklet yollarının yapımıyla Aydın'da bir ilki gerçekleştirdik. Aydın halkına ve tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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