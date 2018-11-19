ADÜ'de çocuklarda diyabete dikkat çekildi

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Tolga Ünüvar, insülinin bulunmasıyla gelişen tedaviler hakkında bilgi vererek, diyabetli yaşamda egzersiz, diyet, eğitim ve insülinin önemini anlattı.

ADÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bekir Dağlı, pediatri dallarının önemine vurgu yaparken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve beslenme bozukluğu etmenlerinin, TİP 1 diyabet hasta sayısının giderek arttığını, tedavinin zorlaştığını belirtti. Prof. Dr. Tosun sağlıklı ve uzun bir yaşam için hekim ve diyetisyenlerin önerilerine uyarak diyete dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Doç. Dr. Ahmet Anık, pankreastaki hasar ile vücudun insülin üretememesi durumunda diyabetin oluştuğunu belirterek “Otoimmün hastalıklardan diyabetin 100 yıla dayanmayan bir tedavide geldiği noktayı görüyorsunuz. Kullandığımız insülinleri iyileştirmek için çalışmalar devam ediyor ve pompa teknolojisi giderek ilerliyor” dedi.

Hekime danışılmadan alternatif bir tedavi denenmemesi önerisinde bulunan Doç. Dr. Anık, “Diyabeti ne kadar sağlıklı yönetirsek, hemşire, diyetisyen ve hekim ile uyum içerisinde olunursa gelecek yıllar bize o kadar parlak görünüyor. Hepinize sağlıklı bir hayat diliyorum. Ekip olarak koşullar ne olursa olsun her daim yanınızda olacağımızı unutmamanızı istiyorum.” sözleriyle konuşmasına son verdi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen illüzyon gösterisi çocuklar tarafından büyük beğeni toplarken, bowling ve oyun alanında da çocuklar doyasıya eğlendi.