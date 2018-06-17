ADÜ’de doçentlik dersleri devam ediyor

Yusuf Kurtulmuş tarafından senato salonunda verildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer ve Prof. Dr. Halil Kırnak’ın jüri üyesi olarak yer aldığı doçentlik dersine, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Kapçı ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Kurtulmuş “Doku Tipleme Testi (HLA)” konu başlıklı sunumunda HLA testlerinin ne olduğu ve kullanım alanları hakkında bilgiler verdi. Kurtulmuş, bu testin, kemik iliği nakli, doku nakli, organ nakli, kan transfüzyonu gibi daha birçok alanda kullanıldığını anlattı. Dersin ardından doçentlik cübbesini Rektörümüzün elinden giyen Dr. Yusuf Kurtulmuş, “Üniversitemizin yeni hazırladığı doçentliğe atanma yönergesi gereğince bugün verdiğim derse gelen başta Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan olmak üzere, tüm üst yönetimimize ve hocalarıma en samimi teşekkürlerimi sunarım. Ders sunumu sonrası doçentlik cübbesini Rektörümüzün elinden giydiğim için büyük mutluluk duydum” diyerek duygularını ifade etti.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.