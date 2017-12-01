ADÜ’de ideal öğretmen konuşuldu

Dr. Cavit Bircan’ın moderatörlüğünde Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.

ADÜ akademik personelinin bilgi birikim ve deneyimlerini paylaştığı “Kendi Değerlerimiz” programına Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Prof. Dr. Nesrin Özsoy, Prof. Dr. Kerim Gündoğdu, Doç. Dr. Esin Acar ve Aymelek Derneği Başkanı Emekli Öğretmen Yurdagül Altınbaş konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, “İdealist Öğretmen Nasıl Olmalıdır?, Eğitim Sorunu, Öğretmen Rol Model midir? Öğretmenlerde Bulunması Gereken Özellikler, Eğitim Sistemimizde Yaşanan Sıkıntıların Tarihçesi ” konularına açıklık getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, müzik şöleni sunan öğrencilere teşekkür ederek “Kendi Değerlerimiz” programlarının sevilerek takip edildiğini ve en sıkıcı olabilecek konuları keyifli bir şekilde anlatarak geniş kitlelere ulaşmayı başardıklarını ifade etti. Rektör Bircan, eğitim konusunun ülkelerin gelişimine doğrudan etkileri olduğunu belirterek Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde gerek PKK gerek FETÖ vebenzeri terör örgütlerine karşı görevlerini icra ederken şehit olan kamu personellerine Allah’tan rahmet diledi.

Rektörümüzün açılış konuşmalarının ardından kendilerini tanıtan panelistler, sağlıklı bir eğitimin olması için gerekenleri tartıştı.

Günümüzün bilgi toplumu olduğunu vurgulayan konuşmacılar, günümüz öğretmenlerinin öğreten olmaktan ziyade öğrencilere yön vererek bilgiye nasıl ulaşacaklarını anlatması gerektiğine değindi. Bununla beraber idealist öğretmenin vasıflarını da değerlendiren panelistler, idealist öğretmenin, sorumluluklarının bilincinde ne yaptığını bilen, ülkeye yararlı insanlar yetiştiren, davranışlarıyla öğrencilerine rol model olan, ülke ve millet sevgisini genç nesillere aktaran bireyler olduğunu söyledi.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın katkılarından dolayı öğretim üyelerine teşekkür belgelerini vermesiyle son buldu.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları, ADÜ personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.